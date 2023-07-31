Владелец сети IKEA продал свою штаб-квартиру в России

Шведская Ingka Centres, которой принадлежат сеть магазинов мебели и товаров для дома IКЕА и ТРЦ "Мега" в РФ, продала свою штаб-квартиру в РФ - офисный комплекс Химки "бизнес-парк" на 42 тысяч квадратных метров.

Об этом пишут "Ведомости".

Отмечается, что 21 июня новым владельцем 100% долей в компании ООО "Химки бизнес-парк" стала фирма "КЛС-Химки".

"О том, что шведская компания действительно продала этот объект, в котором в последние годы была ее штаб-квартира, знают и два консультанта, которые работали с ней", - говорится в сообщении.

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Представитель Ingka Centres на запрос газеты не ответил. Связаться с "КЛС-Химки" изданию не удалось.

КЛС-Химки владеют Григорий Саакян (99%) и Аркадий Даниелян (1%).

"Химки бизнес-парк" был построен в 2007-2008 годах.

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Один из консультантов рассказал газете, что Ingka Centres хотела выручить за актив чуть менее 4 млрд руб. Он добавил, что эта цена могла снизиться вдвое после одобрения сделки правительственной комиссией РФ. Рыночную стоимость комплекса директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов оценил в 4-4,2 млрд руб.

Ingka Group еще в марте прошлого года приостановила работу магазинов IКЕА. Затем она продала и свои заводы в России, которые производили мебель и материалы для магазинов.

Сейчас она рассматривает вариант продажи своих 14 торговых центров "Мега" (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде), гипермаркетов, в которых работали магазины IКЕА, а также участков, на которых планировалось, но еще не было начато строительство новых комплексов.

По словам источников газеты, конкретного претендента на эти активы пока нет.

Напомним:

Шведская IKEA закрыла сделку по продаже своей последней производственной площадки в России - мебельной фабрики в Новгородской области - совладельцу петербургской компании Slotex Вадиму Осипову.

Российская правительственная комиссия одобрила продажу заводов шведского производителя мебели IKEA в России двум местным покупателям, что открывает путь к заключению сделки.

IKEA решила закрыть свои магазины в России после вторжения РФ в Украину. Многие другие западные компании - от производителей энергоносителей до сетей продовольственных товаров и одежды - покинули Россию.

IKEA, крупнейший в мире мебельный бренд, закрыла свои российские магазины в марте прошлого года и заявила, что продаст фабрики, закроет офисы и сократит 15-тысячный штат сотрудников в России. Прошлым летом сеть снова ненадолго открылась для проведения короткой онлайн-распродажи.

Экономическая правда