Российские заводы IKEA продадут местным покупателям

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Российская правительственная комиссия одобрила продажу заводов шведского производителя мебели IKEA в России двум местным покупателям, что открывает путь к заключению сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. "Западные компании объявили о планах покинуть Россию после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года. IKEA надеется окончательно согласовать условия в начале этого года. Продажи были осложнены необходимостью получения одобрения правительственной комиссии для сделок с участием фирм из так называемых недружественных стран - тех, которые ввели санкции против России", - напоминает агентство. Евтухов сообщил газете "Известия", что заводы приобретут производитель кухонных столешниц "Слотекс" и производитель пиломатериалов "Лузалес". Владелец бренда Inter IKEA Group ранее заявлял, что продает свои четыре производственных предприятия в России - в Тихвине, Новгороде и Вятке. По информации "Известий", два предприятия были объединены в одно, что означает, что в сделку будет включено три бизнес-единицы. Заводы продолжат работать, а произведенная продукция будет продаваться в российских розничных сетях.

"Процесс продажи подлежит обязательному утверждению", - заявили в Inter IKEA в четверг. "Этот процесс происходит между властями и компаниями, подающими заявки. Мы договорились с потенциальными покупателями не разглашать никаких деталей относительно них и целостности процесса продажи", - добавили в IKEA.

Компании Slotex и Luzales не ответили на запросы о комментариях.

"Для нас важно, чтобы производственные мощности работали и развивались, а рабочие места были сохранены.

Новые владельцы, в случае необходимости, могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки", - заявил Евтухов.

IKEA решила закрыть свои магазины в России после вторжения РФ в Украину. Многие другие западные компании - от производителей энергоносителей до сетей продовольственных товаров и одежды - покинули Россию.

IKEA, крупнейший в мире мебельный бренд, закрыла свои российские магазины в марте прошлого года и заявила, что продаст фабрики, закроет офисы и сократит 15-тысячный штат сотрудников в России. Прошлым летом сеть снова ненадолго открылась для проведения короткой онлайн-распродажи.

Экономическая правда