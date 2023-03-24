IKEA продала свою последнюю производственную площадку в РФ

Шведская IKEA закрыла сделку по продаже своей последней производственной площадки в России - мебельной фабрики в Новгородской области - совладельцу петербургской компании Slotex Вадиму Осипову.

Об этом пишет "Коммесантъ".

"Два других предприятия достались лесопромышленной компании из Коми "Лузалес". По информации газеты, общая сумма всех сделок могла составить около 15 млрд рублей - на четверть меньше запрашиваемой продавцом суммы. Фабриками интересовались и крупные компании из других отраслей, но некоторые из них не стали покупать предприятия из-за отказа IKEA передавать права на производимую в РФ мебель", - говорится в материале.

IKEA год назад заявила о полном уходе с рынка РФ из-за вторжения РФ в Украину. На прошлой неделе сделку по покупке двух предприятий IKEA - в Тихвине Ленинградской области и Красной Поляне Кировской области - закрыла лесоперерабатывающая компания "Лузалес".

В IKEA ранее называли структуру Slotex и "Лузалес" "подходящими покупателями" своих активов в России.

У IKEA в России остается сеть торгцентров "Мега" общей площадью 2,34 млн кв. м.

"Но продажа единым лотом всех объектов на фоне кризиса на рынке торговой недвижимости может оказаться проблематичной.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что три своих предприятия в РФ IKEA оценила почти в 20 млрд руб., что немного превышает их общую годовую выручку. Но правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (занимается продажей в РФ активов зарубежных компаний, которые уходят с рынка) согласилась утвердить сделки с дисконтом до 25%", - пишет газета со ссылкой на собеседника.

Напомним:

Российская правительственная комиссия одобрила продажу заводов шведского производителя мебели IKEA в России двум местным покупателям, что открывает путь к заключению сделки.

IKEA решила закрыть свои магазины в России после вторжения РФ в Украину. Многие другие западные компании - от производителей энергоносителей до сетей продовольственных товаров и одежды - покинули Россию.

IKEA, крупнейший в мире мебельный бренд, закрыла свои российские магазины в марте прошлого года и заявила, что продаст фабрики, закроет офисы и сократит 15-тысячный штат сотрудников в России. Прошлым летом сеть снова ненадолго открылась для проведения короткой онлайн-распродажи.

Экономическая правда