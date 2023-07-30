Россияне массово скупали криптовалюту Tether в день восстания Пригожина

В день восстания вагнеровцев объем торговли между рублем и привязанным к доллару криптотокеном резко вырос на 277%, поскольку россияне поспешили найти альтернативу валюте РФ.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно данным поставщика данных CCData 24 июня в день, когда колонна вагнеровцев отправилась на Москву, дневные объемы торгов между рублем и стейблкоином Tether резко выросли. согласно данным поставщика данных CCData.

Стейблкоин - это криптовалюта, цена которой привязана к цене реального актива, такого как фиатная валюта, золото или серебро.

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Объемы торгов между Tether и рублем в день переворота составили 14,7 млн долл, что на 277% больше, чем 3,9 млн долл 24 часами ранее. На следующий день, после того как Пригожин приказал своим войскам остановиться, объемы торгов снова упали ниже 3 млн долл.

Издание отмечает, что всплеск произошел после того, как россияне сняли более 1 млрд долл из местных банков, согласно данным центрального банка страны.

"Привязанные к доллару криптовалюты могут стать альтернативным средством сохранения стоимости в странах, находящихся под жесткими санкциями", - говорится в сообщении.

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Объем, зафиксированный 24 июня, стал самой высокой точкой между обоими активами с июля 2022 года, когда он достиг более 21 млн долл. За несколько недель после вторжения в феврале прошлого года объем также вырос до 37,9 млн долл.

Напомним:

Заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятном начале переворота в России ударили по акциям крупнейших российских компаний.

Рубль в России усиливает падение, обновляя минимумы впервые с конца марта 2022 года.