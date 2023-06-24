Заяви Пригожина вдарили по акціях російських компаній

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Заяви глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про ймовірний початок перевороту у Росії вдарили по акціях найбільших російських компаній.

Про це повідомляє російський РБК.

Заклики глави ПВК "Вагнер" до державного перевороту вдарив по фондовому ринку РФ.

Так, акції багатьох російських компаній уже зафіксували перше падіння на біржі.

Індекс Московської біржі знизився на 2,02%.

Крім того, акції "Сбербанку" впали на 2,05%, "Роснєфти" - на 1,6%, "Газпрому" - на 1,41%, а "Лукойлу" - на 2,08%.

Загалом акції низки російських публічних компаній втратили в ціні від 1% до майже 6%.

Нагадаємо:

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Економічна правда.