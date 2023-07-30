Россияне перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в режим "горячей остановки" - МАГАТЭ

Россияне на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершили переход пятого энергоблока в режим "холодной остановки" и перевели четвертый - в режим "горячей остановки".

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что изменение статуса реактора было осуществлено с целью проведения работ по техническому обслуживанию на пятом энергоблоке которые возможны только в режиме холодной остановки.

"Энергоблок №5 был переведен в холодный режим вчера утром, через три дня после того, как энергоблок №4 был переведен в горячий режим, пар из которого сейчас используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Остальные энергоблоки остаются в холодном состоянии", - говорится в сообщении.

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Кроме того, 28 июля команда МАГАТЭ, которая находится на станции, посетила энергоблок №5, где осмотрела корпус реактора, бассейн выдержки отработанного ядерного топлива и парогенератор. Команда отметила, что все оборудование находится в нормальном состоянии.

Однако, во время обхода периметра ЗАЭС команда подтвердила, что мины, которые они видели 23 июля, все еще находятся на месте. МАГАТЭ также продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их машинным залам.

В Агентстве также добавляют, что в течение последних нескольких дней их представители слышали одиночные детонации, некоторые из них были на расстоянии от станции, а некоторые, очевидно, ближе.

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Также, 27 июля команда МАГАТЭ совершила обход территории пруда-охладителя, посетив пилотную скважину. По сообщению команды, сейчас продолжается тестирование качества воды и дебита, которое определит, соответствует ли это место требованиям к скважине, установленным на площадке.

"Эксперты МАГАТЭ продолжают следить за ситуацией о наличии воды для охлаждения шести реакторов станции. Имеющееся водоснабжение остается относительно стабильным, а уровень воды в большом пруду-охладителе станции снижается примерно на 1 сантиметр в день из-за использования и испарения. Погружные насосы периодически использовались для перекачки воды из входного канала Запорожской ТЭС в выходной канал ЗАЭС. ", - отмечают в МАГАТЭ.

Напомним:

Оккупированная Запорожская АЭС готовится к переводу блока №4 из режима "холодного останова" в режим "горячий останов".

Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции.

МАГАТЭ до сих пор не имеет доступа к крышам третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС, чтобы убедиться в отсутствии там мин.

В "Энергоатоме" заявили, что несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.