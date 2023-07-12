Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим - МАГАТЕ

Окупована Запорізька АЕС готується до переведення блоку №4 з режиму "холодного зупину" в режим "гарячий зупин".

Про це повідомляє Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).

За версією окупантів, це робиться для виведення блоку №5, який наразі перебуває в "гарячому зупині", у стан "холодного зупину" для проведення профілактичних робіт.

У МАГАТЕ пояснюють, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

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"Решта блоків залишаються в режимі "холодного зупину", - йдеться в оприлюдненому повідомленні МАГАТЕ.

"Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", - наголошується в повідомленні.

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МАГАТЕ досі не має доступу до дахів третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС, щоб пересвідчитися у відсутності там мін.

Раніше Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, бо на покрівлях 2 енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.

Державна інспекція ядерного регулювання України 28 червня 2023 року обмежила ліцензійні умови експлуатації енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС станом "холодний зупин", порахувавши це оптимальним рішенням в умовах тимчасової окупації станції військами РФ і втрати водних ресурсів Каховського водосховища після підриву греблі.

Крім того, енергоблок №3 ЗАЕС може також експлуатуватися в стані "зупин для ремонту", зазначила інспекція.

Крім того, 18 серпня 2022 року Держатомрегулювання внесло відповідні зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1-2 ЗАЕС, згідно з якими експлуатація енергоблока №1 здійснюється у станах "перевантаження палива"-"холодний зупин", а енергоблока №2 - у режимі "холодний зупин".