Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним – "Енергоатом"
В "Енергоатомі" заявили, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.
Про це повідомляє пресслужба держкомпанії у Telegram.
Так, станом на 08:00 24 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі - наразі він становить 16,36 м.
Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - 10,93 м.
"Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили окупанти.
Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - пояснили в компанії.
В "Енергоатомі" також повідомили, що станом на 08:00 24 липня 2023 року радіаційний стан на Запорізькій АЕС - у межах чинних норм.
Економічна правда