Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним – "Енергоатом"

В "Енергоатомі" заявили, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії у Telegram.

Так, станом на 08:00 24 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі - наразі він становить 16,36 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - 10,93 м.

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"Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили окупанти.

Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - пояснили в компанії.

В "Енергоатомі" також повідомили, що станом на 08:00 24 липня 2023 року радіаційний стан на Запорізькій АЕС - у межах чинних норм.

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Економічна правда