Закупки Минобороны: Резников назвал выводы Госаудита такими, что отдаляют победу

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал выводы Госаудитслужбы (ГАСУ) по проверке Минобороны - "аудитом, отдаляющим победу".

Об этом он написал в своей статье для издания Forbes Ukraine, комментируя утверждение аудиторов, что прибыль, которую получили частные и государственные компании, сотрудничая с Минобороны, является нарушением.

"У меня и, я убежден, у львиной доли украинцев приоритет один - приближать победу над врагом. Все, что приближает победу - хорошо, что отдаляет и увеличивает ее цену - плохо... В то же время есть люди, у которых другие приоритеты и критерии для принятия решений. И это становится очень сложно игнорировать, и тем более - терпеть. Сейчас мы имеем именно такую ситуацию, когда абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу", - написал Резнков.

Министр подчеркнул, что десятки украинских предприятий выдержали полтора года "сплошного ужаса московского нашествия, устояли под сокрушительными обстрелами, прошли изнурительную зиму, но теперь аудит их может "победить".

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"Кто-то пришел к "прорывной" мысли, что украинские поставщики Минобороны - и государственные, и частные, которые обеспечивают армию, - не имеют права на прибыль. Вообще. Именно украинские - на иностранных этот "новаторский" подход почему-то не распространяется", - отметил министр обороны.

Как отметил глава ведомства, "возникла коллизия", в которой на стороне Минобороны и украинского бизнеса ряд системообразующих законов о предпринимательстве, основательный пакет подзаконных актов и тому подобное.

"А на другой стороне - формальная возможность найти зацепку в одном из постановлений правительства (№335). И на основании этого решить, что украинский бизнес должен работать без прибыли, а всю полученную ранее прибыль должен вернуть. При этом создавая рабочие места, поддерживая нашу экономику, платя здесь зарплаты и налоги", - говорится в статье.

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По его словам, Минобороны уже обжаловали эту позицию Госаудита в суде.

"Потому, что ситуация не требует каких-то изменений в законодательство или сложных шагов. Налицо все, чтобы действовать разумно и законно. Речь идет исключительно о подходе к правоприменению. То есть вы применяете право, чтобы создать возможность. Или наоборот - чтобы создать проблему. Речь идет только об этом", - заявил министр.

"Как украинскому бизнесу масштабировать производство без прибыли? Мы же хотим больше украинского оружия, гарантированные поставки украинской формы? Как это обеспечить без масштабирования производства и без прибыли? И почему право иностранцев на прибыль никто под сомнение не ставит? Разве это справедливо? Абсолютно нет!" - добавил он.

Также он подчеркнул, что в украинском законодательстве всегда можно найти зацепку, которая поставит под угрозу какой-то важный процесс.

"Это я говорю как профессиональный юрист. Когда это касается обороны - это опасно. И не только обороны. Сегодня запретили украинскому бизнесу иметь прибыль, а завтра запретят получать западное оружие и начнут предъявлять за это претензии. Сейчас требуют вернуть деньги - завтра заставят вернуть HIMARS и Leopard. Мы можем захлебнуться в формализме и остановиться. Я не преувеличиваю", - заявил министр обороны.

Резников подчеркнул, что "почему-то в последнее время чрезмерную жажду бездумной формализации проявляют люди, которые весной 2022 года где-то потерялись, а потом долгое время героически обороняли нашу западную границу".

"Если таким образом они пытаются "наверстать" и подчеркнуть свое значение для страны в сложный период - это ложный путь", - отметил он.

Ранее Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) проверила контракты Министерства обороны и заявила о нарушениях на 2,5 млрд грн. Отмечается, что производители, которые сотрудничают с Минобороны, по мнению ГАСУ, не должны закладывать прибыль в контракты с государством.

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Серед іншого, перевірка підтвердила факт, який викликав найбільший резонанс в ЗМІ, - закупку Міноборони яєць по 17 грн за штуку.

В то же время впоследствии выяснилось, что из-за ошибки в правительственном постановлении от 20 марта 2022 г. № 335, государство фактически запретило бизнесу, участвующему в госзаказах, в частности, для армии, иметь прибыль.

Эта ошибка обнаружилась после проверки Государственной аудиторской службой (ГАСУ) контрактов Минобороны, в результате чего было начислено нарушений на 2,5 млрд грн "нанесенного государству ущерба".