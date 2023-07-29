Байден до середины августа подпишет указ об ограничении технологических инвестиций в Китай - СМИ
Президент США Джо Байден планирует подписать указ об ограничении критически важных американских технологических инвестиций в Китай до середины августа.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что указ не повлияет на любые имеющиеся инвестиции и только запретит определенные транзакции по полупроводникам, искусственному интеллекту и квантовым вычислениям.
Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе разработки норм, предусматривающий период для комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение относительно окончательной версии.
Контроль над инвестициями является частью более широких усилий Белого дома по ограничению возможностей Китая разрабатывать технологии следующего поколения, которые, как ожидается, будут доминировать в национальной и экономической безопасности. Такое решение может осложнить и без того напряженные отношения администрации Байдена с Китаем, который рассматривает ограничения как попытку сдержать и изолировать страну.
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Напомним:
Ранее М6 заявило, страны во всем мире должны бить тревогу, если в соглашениях с Китаем будет присутствовать пункт о необходимости доступа к любым наборам данных.
Экономическая правда.