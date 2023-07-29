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Байден до середины августа подпишет указ об ограничении технологических инвестиций в Китай - СМИ

Суббота, 29 июля 2023, 14:00 - Игорь Пилипив

Президент США Джо Байден планирует подписать указ об ограничении критически важных американских технологических инвестиций в Китай до середины августа.

Об этом сообщает Bloomberg. 

Отмечается, что указ не повлияет на любые имеющиеся инвестиции и только запретит определенные транзакции по полупроводникам, искусственному интеллекту и квантовым вычислениям.

Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе разработки норм, предусматривающий период для комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение относительно окончательной версии.

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Контроль над инвестициями является частью более широких усилий Белого дома по ограничению возможностей Китая разрабатывать технологии следующего поколения, которые, как ожидается, будут доминировать в национальной и экономической безопасности. Такое решение может осложнить и без того напряженные отношения администрации Байдена с Китаем, который рассматривает ограничения как попытку сдержать и изолировать страну.

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Напомним:

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Ранее М6 заявило, страны во всем мире должны бить тревогу, если в соглашениях с Китаем будет присутствовать пункт о необходимости доступа к любым наборам данных.

Экономическая правда.

США технології Китай инвестиции
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