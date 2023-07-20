MI6 закликає не давати доступ Китаю до жодних наборів даних

Країни у всьому світі мають бити на сполох, якщо в угодах з Китаєм буде присутній пункт про необхідність доступу до будь-яких наборів даних.

Про це попереджає глава Секретної розвідувальної служби Великобританії (відомої як MI6) Річард Мур, пише Рolitico.

Він застеріг, що Китай закладає "пастки даних" для інших країн в угодах, що укладаються у будь-яких сферах. Ці пастки розмивають суверенітет держав та підвищують їх вразливість.

"Це саме та умова в будь-якій угоді, через яку слід бити на сполох", - сказав Мур.

Реклама:

Як приклад таких угод глава MI6 навів ситуацію, коли під час пандемії Пекін вимагав від країн ділитися даними про вакцинацію як умову отримання китайських вакцин.

Мур також наголосив, що безперешкодний доступ Китаю до величезних наборів даних, як всередині країни, так і практика незаконного "накопичення" даних з-за кордону, дають йому деякі переваги в розробці штучного інтелекту.

Водночас він додав, що MI6 "разом з союзниками має намір виграти перегони за освоєння етичного і безпечного використання штучного інтелекту".

Реклама:

Небезпеку щодо цих тенденцій у MI6 вбачають у тому, що Китай втрачає політичний нейтралітет, підтримуючи сумнівні та корумповані режими.

"Пекін відмовився від обережності й стає все більш агресивним за кордоном, посилюючи репресії всередині країни. Пекін підтримує кілька сумнівних і корумпованих авторитарних режимів по всьому світу, таких як Іран і М'янма", - сказав Мур.

Більше того глава MI6 прямо звинувачує Росію у причетності до вторгнення в Україну.

"Китай і його комуністичний правитель Сі Цзіньпін є "абсолютно співучасниками" вторгнення Росії в Україну", - заявив глава Секретної розвідувальної служби Великобританії.

"Коли Путін вдерся в Україну, китайці дуже чітко підтримали росіян", - сказав Мур.

"Вони повністю підтримали росіян дипломатичним шляхом, вони утрималися під час ключових голосувань в ООН, вони абсолютно цинічно повторили всі російські тропи, особливо в таких місцях, як Африка та Латинська Америка, звинувачуючи НАТО і все таке інше. Комуністична партія Китаю висунула широко дискредитований "мирний план" для України", - додав він.

Водночас, вважають в MI6, ця підтримка дорого вдарила по правлінню і престижу Володимира Путіна в Росії.

"Як я знаю, багатьом росіянам здається глибоко незручним те, що баланс сил між ними (Росією та Китаєм, - ред.) змінився. Дуже важко дивитися на них і не визнавати, що один зараз дуже підвладний іншому", - сказав Мур.

Нагадуємо:

60 тисяч тонн агропродукції, яку 19 липня РФ знищила ракетним ударом в порту Чорноморськ на Одещині, мали відправити в Китай.