Подрыв Каховской ГЭС: правительство упростило условия для обеспечения пострадавших питьевой водой

Кабинет Министров упростил условия для обеспечения питьевой водой жителей регионов, пострадавших в результате подвода россиян Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

"Отныне Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская ОВА могут строить и ремонтировать артезианские скважины, а также объекты централизованного водоснабжения без необходимости прохождения множества бюрократических процедур", - говорится в сообщении.

Такие изменения необходимы для скорейшего старта строительных работ и обеспечения жителей пострадавших областей питьевой водой.

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Теперь строительные работы могут производиться без:

отвода земельного участка и соответствия градостроительной документации;

получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

получения экспертного заключения о проектной документации на строительство объектов;

получения права на выполнение строительных работ;

использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС);

оформления прав на земельные участки.

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Напоминаем:

В Украине в начале июля начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Правительство выделило 1,5 млрд гривень для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области.

Экономическая правда