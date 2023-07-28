Подрыв Каховской ГЭС: правительство упростило условия для обеспечения пострадавших питьевой водой
Кабинет Министров упростил условия для обеспечения питьевой водой жителей регионов, пострадавших в результате подвода россиян Каховской ГЭС.
Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.
"Отныне Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская ОВА могут строить и ремонтировать артезианские скважины, а также объекты централизованного водоснабжения без необходимости прохождения множества бюрократических процедур", - говорится в сообщении.
Такие изменения необходимы для скорейшего старта строительных работ и обеспечения жителей пострадавших областей питьевой водой.
Теперь строительные работы могут производиться без:
- отвода земельного участка и соответствия градостроительной документации;
- получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
- получения экспертного заключения о проектной документации на строительство объектов;
- получения права на выполнение строительных работ;
- использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС);
- оформления прав на земельные участки.
Читайте также: Города в Днепропетровской области могут остаться без воды. Что об этом известно?
"Молимся Богу о дожде". Что происходит с городами и заводами Днепропетровщины, которые остались без воды
Напоминаем:
В Украине в начале июля начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.
Правительство выделило 1,5 млрд гривень для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области.
Экономическая правда