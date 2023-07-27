Новости 27 июля: учетную ставку снизили сразу на 3%, Украина выполнила еще одно требование МВФ

Об учетной ставке. Правление Национального банка на заседании в четверг, 27 июля, приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%, впервые с июня 2022 года.

Об энергетике. В "Укрэнерго" готовятся к худшему сценарию зимой, с повторением атак на энергосистему страны, но абсолютно уверены, что магистральная сеть будет готова работать без ограничений во время следующего отопительного сезона.

О мостах. Комиссия по проверке мостов в Украине будет инициировать передачу мостов от местных властей к областным властям или Агентству восстановления, в случае, если такие мосты находятся на дорогах государственного значения.

О МВФ. Верховная Рада приняла в целом законопроект №9346-1д, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в частях предсказуемости бюджетной политики и усиление долговой устойчивости. Таким образом Украина выполнила еще один структурный маяк МВФ и шагнула к следующему.

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О ВВП. Национальный банк ожидает, что в нынешнем году украинская экономика вырастет на 2,9%. Предыдущий прогноз предполагал рост ВВП на 2%.

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