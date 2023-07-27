У местных властей заберут мосты на дорогах государственного значения: итог проверок

Комиссия по проверке мостов в Украине будет инициировать передачу мостов от местных властей к областным властям или Агентству восстановления, в случае, если такие мосты находятся на дорогах государственного значения.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По словам вице-премьер-министра - министра восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, смена балансодержателя мостов - это одна из мер, которая поможет решить проблемы с мостами в стране системно.

"Прежде всего мы будем инициировать передачу функций заказчика или балансодержателя мостов от местной власти к областной или Агентства восстановления для объектов, расположенных на дорогах государственного значения", - сообщил Кубраков во время заседания в четверг, на котором были представлены результаты работы комиссии.

Реклама:

Он отметил, что абсолютно неэффективно и даже опасно, когда мост через дорогу государственного значения принадлежит громаде, которая не может его обслуживать должным образом или даже не знает, что это нужно делать системно.

В целом Комиссия по проверке мостов в Украине ограничила свою работу мостами, которые расположены в Киеве, Житомире, Ровно, Черкассах и Кировоградской области.

Было проанализировано состояние 24 тыс. мостов из 28 тыс. имеющихся.

Реклама:

Предварительные выводы свидетельствуют, что:

9% мостов имеют 5 неработоспособное состояние - это аварийное состояние в соответствии с классификацией;

16% мостов имеют ограниченно работоспособное состояние - речь идет о близком к худшему состоянии;

50% мостов, которые имеют критическое состояние, не обследовались последние три года.

Кроме того, органы местной власти не имеют информации об эксплуатационном состоянии 35% мостов.

По итогам проверок комиссия также рекомендовала установить на мостах, находящихся в нерабочем состоянии, автоматизированные системы мониторинга их технического состояния, накопить техническую информацию о состоянии всех мостов в единой системе, создать резервные ресурсы на случай аварийной ситуации. В данном случае речь идет о временных модульных конструкциях, которые могут использоваться в случае нарушения функций моста.

Сообщается, что выводы комиссии будут использованы в отчете для разработки необходимых правительственных решений.

Напоминаем:

Ранее Комиссия по проверке мостовых сооружений начала осмотр мостов в регионах с Житомира и Ровно, и заявляет, что ключевые мосты в этих городах в критическом состоянии, хотя и в лучшем, чем в Киеве.

Комиссия по проверке мостовых сооружений была создана в конце июня во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

Ее возглавил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков. В состав Комиссии входят представители Минвосстановления, Министерства обороны, МВД, Службы безопасности Украины, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Агентства восстановления, Укртрансбезопасности, ГИАМ, ГСЧС, областных и Киевской городской военных администраций.

Ранее сообщалось об обрушении трех секций мостового перехода через р. Тересва на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов. Это произошло после того, как через него попытался проехать грузовик с песком весом более 45 тонн. Вместе с грузовиком провалился легковой автомобиль, который ехал по мосту. Сообщалось о пяти пострадавших, один из которых был в тяжелом состоянии. Госагентство восстановления и инфраструктуры пришло к выводу, что мост не подлежит восстановлению. Было решено построить рядом с ним временный мост.