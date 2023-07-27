Нацбанк впервые за более года снизил учетную ставку

Правление Национального банка на заседании в четверг, 27 июля, приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%, впервые с июня 2022 года.

Об этом стало известно из брифинга Нацбанка.

"Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке делают возможным начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений", – отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Он подчеркнул, что это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и переходе к большей гибкости обменного курса. При этом снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики.

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Потребительская инфляция в годовом исчислении с более чем 26% в начале года замедлилась до 12,8% в июне, что превзошло ожидания НБУ. Помимо эффекта базы сравнения на снижение инфляции повлияли факторы предложения, в том числе насыщение рынков продовольствия и горючего, а также снижение мировых цен на энергоносители.

"Заметное влияние на ценовую динамику оказали и меры НБУ, в частности повышение требований к обязательному резервированию и изменение операционного дизайна монетарной политики", - добавили в регуляторе.

В Нацбанке подчеркнули, что эти шаги способствовали росту привлекательности гривневых активов, в частности, благодаря существенному повышению банковских ставок по срочным депозитам и укреплению наличного курса гривни. Также стабильной ситуации на валютном рынке способствовали меры по финансовому мониторингу и валютному надзору.

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"Курсовый фактор в конечном счете обусловил замедление инфляции как напрямую из-за цен на товары, так и косвенно – из-за улучшения ожиданий. Последнему также способствовало избегание монетарного финансирования бюджета в этом году", – добавил Пышный.

Учитывая снижение учетной ставки, также Правление НБУ снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. до 18%, а по кредитам рефинансирования на 3 п.п. до 24%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке, то есть 22%.

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