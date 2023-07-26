Ребрендированный Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть бренды на платформу – СМИ

Соцсеть X (ребрендированный Маском Twitter) предлагает новые поощрения для определенных форматов рекламы в США и Великобритании и предупреждает бренды, что они потеряют галочку верификации, если не достигнут определенного порога расходов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письма, направленные компанией на этой неделе.

В письмах говорится, что X начала на этой неделе предлагать некоторым рекламодателям сниженные цены на видеорекламу, которая сопровождается списком актуальных тем на вкладке X "Исследуйте". Такая реклама обеспечивает брендам круглосуточное размещение в списке актуальных тем.

Компания также предлагает скидку 50% на любое новое бронирование этой рекламы до 31 июля.

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"Цель этих скидок - помочь нашим рекламодателям расширить охват в критические моменты в Twitter, такие, как чемпионат мира по футболу среди женщин", - говорилось в одном из сообщений.

X также предупредила рекламодателей, что с 7 августа аккаунты брендов могут потерять верификацию - золотую галочку, которая указывает на принадлежность учетной записи к бренду. Из электронных писем следует, что эта угроза может быть реализована, если рекламодатели не потратят не менее 1000 долл на рекламу за предыдущие 30 дней или 6000 долл - за 180 дней.

Верификация важна для многих компаний, потому что они опасаются, что мошенники могут выдать себя за их бренд и представлять его в ложном свете.

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Ранее в июле Маск написал в Twitter, что компания столкнулась с "падением доходов от рекламы на примерно 50%". Маск заявил, что компания может вскоре получить положительный денежный поток. Twitter годами терпел убытки до поглощения компании Маском и влез в миллиардные долги в рамках приобретения соцсети миллиардером, напоминает WSJ.

Напомним:

Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил об изменении логотипа для социальной сети, теперь без птички.

Впоследствии Маск заявил, что домен X.com уже перенаправляет на сайт Twitter, а главный исполнительный директор опубликовала обновленный логотип.

Социальная сеть Twitter в понедельник, 24 июля, сменила логотип на латинскую букву "икс" - "Х".

Экономическая правда