Государственный "Сенс Банк" получил нового председателя правления

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка", председателем правления определен Дмитрий Кузьмин.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного АО "СЕНС БАНК", согласно которому банк переходит в собственность государства", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Фонд гарантирования вкладов физлиц назначил новых руководителей банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов Украины были согласованы на должности Нацбанком.

Председателем правления АО "СЕНС БАНК" стал бывший председатель правления Универсал Банка Дмитрий Кузьмин.

Добавляется, что новое руководство приступает к выполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации.

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Напомним:

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".

Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 года - "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.