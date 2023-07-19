60 тысяч тонн агропродукции, которую РФ уничтожила ракетным ударом, должны были отправить в Китай – Зеленский

Шестьдесят тысяч тонн агропродукции, которую уничтожила Россия своими ракетными ударами по Одесской области в ночь на 19 июля, предназначались для отправки в Китай.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"В течение всего дня максимум внимания - ликвидации последствий удара российских террористов по Одессе, по громадам в области, по Черноморску... по нашим портам... Это была едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России нанести боль Одессе. Слава ПВО, всем нашим защитникам неба, последствия этого удара - все же меньше, чем могли бы быть...

В портах, которые были атакованы сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия... Именно тот объем, который уже давно должен был бы быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии... В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, - хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай... То есть всех это затрагивает - российский террор", - заявил президент.

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Напоминаем:

В результате российских атак ночью 18 и 19 июля на инфраструктуру в Одесской области в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

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Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате чего получила повреждения инфраструктура трейдеров.

В результате ночной атаки окупантов на Одесскую область были попадания вражеских ракет на территории Одесского порта, в Одессе вырва от падения ракеты, поражены складские помещения с табаком и фейерверками (спасатели ликвидируют пожар), в области повреждены туристические базы и гостиницы, 12 человек обращались за медицинской помощью.

Ранее мы писали, что после выхода из "зернового соглашения" задача Россией ракетных ударов по иностранным судам маловероятно. Однако агрессор может стрелять ракетами по терминалам, где будут стоять суда или создавать минную опасность.

Экономическая правда