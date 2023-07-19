Программа "єВідновлення": средства на ремонт поврежденного жилья получили более 1400 семей

На программу "єВідновлення", предусматривающую получение средств на ремонт поврежденного в результате войны жилья, через портал "Дія" уже подали 27 461 заявление, получили средства 1403 семьи.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пресс-служба Минвосстановления.

Федоров и глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр посетили Бучу в Киевской области.

"Презентовали партнерам достижения по восстановлению и первые результаты являются Восстановление. Это самая сложная услуга с точки зрения взаимодействия разных госорганов, комиссий и банков, но очень простая для граждан. Это не просто заявка в действии.

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Команда реализовала наполнение реестров и проверку информации, проверку комиссий, настроила взаимодействие с банками — все, чтобы человек мог удобно получить деньги на ремонт поврежденного жилья", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

В настоящее время уже получили 27 461 заявление через "Дію" и уже 1403 украинских семей получили выплаты на сумму 114,8 млн грн.

"Согласованная сумма помощи составляет более 188 миллионов гривен для более 2300 заявителей. Мы делаем все возможное для помощи общинам, чтобы комиссии работали эффективнее и быстрее", – отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Компенсация за разрушенное жилье: кто может принять участие в программе и как она работает

Напоминаем:

На портале "Дія" стартовало бета-тестирование подачи заявления на получение компенсации за уничтоженное жилье. Тестирование касается граждан, которые имеют уничтоженное жилье в Мощуне и Бородянке Киевской области.