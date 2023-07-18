В "Нафтогазе" объяснили, как платить за услуги клиентам трех новоприсоединенных облгазов

С 18 июля клиенты АО "Днепропетровскгаз", "Винницагаз" и "Сумыгаз" будут обслуживаться через сервисы ГК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с переходом АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз" в Группу Нафтогаз все клиенты этих компаний будут пользоваться сервисами учета газа Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Так, ежемесячно с 28 по 5 число необходимо передавать показания газового счетчика с помощью одного из ресурсов:

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личного кабинета my.gas.ua ;

чатов GASUA в Viber или Telegram ,

NaftogazGasSupply в Facebook Messenger,

через SMS-сообщение на номер 4647.

"Обращаем ваше внимание, что любые другие сервисы учета не корректны и работать не будут", - добавили в компании.

Напоминаем:

АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз", ранее входившие в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, присоединили к "Группе Нафтогаз".

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Только три недели назад по такому же принципу в группу вошли "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз".

Таким же образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, предоставляющие услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений.

Параллельно продолжаются трансформационные процессы на предприятиях в Харькове, Кривом Роге, а также Киевском, Житомирском и Львовском облгазах.