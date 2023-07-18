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До "Нафтогазу" приєднали ще три облгази Фірташа

Вівторок, 18 липня 2023, 14:36 - Лія Ільченко

АТ "Сумигаз", АТ "Вінницягаз" і АТ "Дніпропетровськгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, приєднали до "Групи Нафтогаз".

Про це повідомляє пресслужба "Газмережі", яка у складі "Групи Нафтогаз" координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку.

"Задля енергетичної безпеки країни Група Нафтогаз сформувала модель стійкої газорозподільної системи й крок за кроком розширює її межі", - прокоментували в "Газмережі" приєднання чергових фірташевських облгазів.

Управителем акцій цих компаній призначили АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") є керуючою компанією, що покликана стати національним оператором газорозподілу.

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Як зазначають в "Газмережі", функціонування під управлінням державної компанії передбачає:

  • формування гнучкої системи комунікації з клієнтами,
  • налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури.
  • раціональне використання енергоресурсів
  • забезпечення безперебійного розподілу "блакитного палива" до осель громадян, бюджетних установ і комерційних об’єктів.

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Лише три тижні тому за таким же принципом до складу групи увійшли "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз".

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Таким же чином під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії, які надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ.

Паралельно тривають трансформаційні процеси на підприємствах в місті Харків, місті Кривий Ріг, а також Київському, Житомирському та Львівському облгазах.

Нафтогаз облгази Фірташ
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