Брэнсон призвал британские власти снять санкции с Тинькова
Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал Великобританию снять санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который публично осудил вторжение и отказался от российского гражданства.
Об этом пишет The Times.
Брэнсон заявил, что знаком с Тиньковым 20 лет и что санкции, введенные в прошлом году, "необоснованны". Письмо миллиардера включили в официальную апелляцию Тинькова на решение МИД Великобритании.
"Я твердо убежден, что господин Тиньков был ошибочно включен в список россиян, против которых введены санкции. Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как предпринимателя, который динамично развивается. Именно поэтому я его поддерживал и поддерживаю", - написал Брэнсон.
В британском МИД обращение Брэнсона не прокомментировали.
Напомним:
В марте 2022 года основатель и в прошлом владелец миноритарной доли в банке "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что его заставили продать актив за бесценок из-за критики власти в Instagram.
Осенью 2022 года Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства.
Российские оппозиционеры хотят, чтобы те, кто выступает против войны России в Украине, могли выйти из-под западных санкций, в частности такая просьба касается Олега Тинькова, который публично осудил вторжение и отказался от российского гражданства.
Экономическая правда