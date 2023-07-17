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Брэнсон призвал британские власти снять санкции с Тинькова

Понедельник, 17 июля 2023, 20:35 - Алексей Павлыш
 
getty images

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал Великобританию снять санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который публично осудил вторжение и отказался от российского гражданства.

Об этом пишет The Times.

Брэнсон заявил, что знаком с Тиньковым 20 лет и что санкции, введенные в прошлом году, "необоснованны". Письмо миллиардера включили в официальную апелляцию Тинькова на решение МИД Великобритании.

"Я твердо убежден, что господин Тиньков был ошибочно включен в список россиян, против которых введены санкции. Хотя он и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как предпринимателя, который динамично развивается. Именно поэтому я его поддерживал и поддерживаю", - написал Брэнсон.

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В британском МИД обращение Брэнсона не прокомментировали.

Напомним:

В марте 2022 года основатель и в прошлом владелец миноритарной доли в банке "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что его заставили продать актив за бесценок из-за критики власти в Instagram.

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Осенью 2022 года Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства.

Российские оппозиционеры хотят, чтобы те, кто выступает против войны России в Украине, могли выйти из-под западных санкций, в частности такая просьба касается Олега Тинькова, который публично осудил вторжение и отказался от российского гражданства.

Экономическая правда

Британия Россия олигархия санкции бизнес
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