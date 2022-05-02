Российский банкир Тиньков: Меня заставили продать долю в "Тинькофф банке" за копейки

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Основатель и в прошлом владелец миноритарной доли в банке "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать актив за бесценок из-за критики властей в Instagram.

Об этом сообщает BBC.

Тиньков утверждает, что на следующий день после опубликования поста в Instagram (он выложил его 19 апреля) администрация президента России Владимира Путина связалась с менеджментом банка "Тинькофф" и пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи.

На прошлой неделе 35% акций TCS Group Holding – головной структуры российской группы "Тинькофф" – у семьи Тинькова купила группа "Интеррос" Владимира Потанина.

Банк России одобрил сделку, ее параметры не раскрываются.

Тиньков назвал сделку "отчаянной распродажей, распродажей со скидкой", навязанной ему Кремлем.

"Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника – ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров", – заявил Тиньков.

При этом он отметил, что благодарен Потанину, за то, что тот позволил ему выручить хоть какие-то деньги от продажи его доли.

Тиньков не раскрыл цену, но заявил, что продал свою долю за 3% от того, что он считал истинной стоимостью.

"Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки", – заявил бизнесмен.

Тиньков разговаривал с журналистами по телефону, он не сообщил, где находится.

Он также сказал, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали ему, что ему следует опасаться за свою жизнь, и пошутил, что, хотя он пережил лейкемию, возможно, "Кремль его убьет".

Несколько лет назад Тинькову диагностировали рак крови. В 2020 году Тиньков покинул пост главы совета директоров банка, объяснив это желанием сосредоточиться на своем здоровье.

Перед сделкой по продаже доли Олега Тинькова в банке заявили, что в 2022 году "Тинькофф" проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда.