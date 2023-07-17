Генсек ООН "глубоко разочарован" решением РФ выйти из зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что "глубоко разочарован" тем, что его предложения по устранению препятствий для российского экспорта продуктов питания и удобрений остались "без внимания", и выразил "сожаление", что РФ решила выйти из зерновой сделки.

Об этом пишет CNN.

"Я глубоко сожалею о решении РФ прекратить реализацию Черноморской инициативы, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря", - сказал Гутерриш в понедельник.

"Черноморская инициатива вместе с меморандумами о взаимопонимании по содействию экспорту российских продуктов питания и удобрений стали спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности и лучом надежды в неспокойном мире", - отметил он.

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Гутерриш пояснил, что это соглашение помогло снизить цены на продовольствие более чем на 23% с начала войны.

"В конце концов, участие в этих соглашениях - это выбор, но у людей, которые страдают во всем мире, и у развивающихся стран, выбора нет. Сотни миллионов людей голодают, а потребители сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни, и они заплатят эту цену", - добавил он.

"В США мы уже наблюдаем скачок цен на пшеницу сегодня утром", - отметил Гуттериш.

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"Гутерриш сказал, что ему известно об определенных препятствиях, которые "остались во внешней торговле российскими продуктами питания и удобрениями", но, по его словам, он написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил пути решения проблемы.

Напоминаем:

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зернового соглашения". Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия сегодня официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зернового соглашения".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит, что президент России действительно хочет продолжения действия так называемого "зернового соглашения" и поговорит с ним об этом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продлить действие "зернового соглашения" без России и направит соответствующие сигналы посредникам соглашения - ООН и Турции.

Представитель офиса ООН в Стамбуле подтвердил, что ООН получила письменное уведомление от РФ о выходе из зерновой сделки.

Экономическая правда