В ООН подтвердили, что получили письменное уведомление от РФ о выходе из "зерновой сделки"

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Представитель офиса ООН в Стамбуле подтвердил, что ООН получила письменное уведомление от РФ о выходе из зерновой сделки.

Об этом пишет CNN.

"Представитель Организации Объединенных Наций подтвердил CNN, что офис ООН в Стамбуле получил письменное уведомление от России о том, что они прекращают участие в украинской зерновой сделке, - пишет издание.

"Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продуктов питания и удобрений как из Украины, так и из РФ для сохранения глобальной продовольственной безопасности", - заявил представитель ООН.

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Напоминаем:

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зернового соглашения". Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия сегодня официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зернового соглашения".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит, что президент России действительно хочет продолжения действия так называемого "зернового соглашения" и поговорит с ним об этом.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продлить действие "зернового соглашения" без России и направит соответствующие сигналы посредникам соглашения - ООН и Турции.

Экономическая правда