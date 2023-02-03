Danone може продати частину активів у РФ з можливістю викупу – ЗМІ

Французький виробник молочних продуктів Danone запропонував потенційним інвесторам контроль над частиною активів з умовою зворотного викупу.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.

За словами джерел газети, Danone включив опціон зворотного викупу в угоду з передачі контролю в російському бізнесі молочних продуктів і рослинних напоїв.

За словами одного із співрозмовників, інвесторам запропоновано від 75%, Danone хоче зберегти частку і місце в раді директорів російської компанії після угоди.

У Danone заявили, що не коментують цю тему.

Про намір передати контроль над частиною бізнесу в Росії за винятком сегмента дитячого харчування (завод "Істра - Нутріція", бренди Nutrilon, "Малютка" і "Малюк") Danone оголосила в жовтні 2022 року.

У компанії назвали цей крок "найкращим варіантом" для збереження безперервності локальних операцій у довгостроковій перспективі.

За підсумками січня-вересня 2022 року глобальний виторг Danone зріс на 14,9%, до €20,7 млрд, рік до року, на бізнес молочних продуктів і рослинних напоїв у РФ припало близько 5%.

У компанії в РФ працює 13 заводів, що випускають традиційні молочні продукти, йогурти, десерти під брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Даніссімо", "Тьома", Alpro.

За словами двох джерел газети, в угоду мають увійти тільки російські марки Danone, серед яких "Простоквашино", "Растишка", "Тьома".

Як припускає один зі співрозмовників видання, перший етап відбору інтересантів завершився. Серед потенційних покупців є кілька інвестиційних фондів, кажуть співрозмовники, не називаючи їх.

Опціон на зворотний викуп був передбачений в угодах кількох іноземних компаній, які продавали бізнес у Росії після початку повномасштабної війни

Така умова, зокрема, передбачалася під час продажу активів Nissan і Renault державі, повідомляв Мінпромторг РФ. Бізнесмен Олександр Говор, який купив російські ресторани мережі McDonald's, також повідомляв, що в американської компанії є опціон на зворотний викуп бізнесу протягом 10-15 років.

Нагадуємо:

Французька компанія Danone у жовтні 2022 року оголосила про своє рішення розпочати процес передачі ефективного контролю над бізнесом з виробництва основних молочних та рослинних продуктів в Росії.

Французька компанія з виробництва продуктів харчування Danone у квітні припинила імпорт у РФ мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.

Раніше повідомлялося, що французька продовольча група Danone розглядає можливі шляхи відходу з Росії після оприлюднення свідчень про вбивства мирних жителів у місті Буча.

Економічна правда