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Турция повысила налог на топливо на 200% для покрытия убытков от землетрясения

Воскресенье, 16 июля 2023, 15:42 - Игорь Пилипив

Турция повысила налоги на топливо почти на 200%, что потенциально должно усилить инфляционное давление в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые специальные налоги касаются потребления различных видов топлива, среди которых бензин и дизель, 

Согласно заявлению министерства финансов, увеличение налогообложения поможет удовлетворить потребности в финансировании, последствий февральских землетрясений, и позволит министерству поддерживать значительные денежные резервы. По оценкам правительства, землетрясения нанесли ущерб в более 100 млрд долларов.

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Но также ожидается, что это решение повысит инфляцию, которая сейчас составляет 38% в год. Ряд повышения может спровоцировать инфляцию в конце года примерно на 60%, сказал Джем Чакмакли, доцент экономики Стамбульского университета Коч.

Новый законопроект имеет целью компенсировать определенное бремя с фискальной стороны путем отмены корпоративных налогов и удвоения пошлины на транспортные средства за год. 

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Напомним:

В четверг Турция почти вдвое повысила процентную ставку в рамках борьбы со стремительной инфляцией и с целью привлечения иностранных инвестиций.

Годовая инфляция в Турции в июне снизилась до 38,21% с 39,59% в предыдущем месяце, это самый низкий уровень инфляции с декабря 2021 года.

Экономическая правда.

Турция инфляция налоги топливо
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