Річна інфляція у Туреччині сповільнилися до мінімуму з грудня 2021 року

reuters

Річна інфляція в Туреччині у червні знизилась до 38,21% з 39,59% у попередньому місяці, це найнижчий рівень інфляції з грудня 2021 року.

Про це пише Reuters.

При цьому очікується, що ціновий тиск посилиться влітку. Опитування Reuters прогнозувало, що річна інфляція становитиме у червні 39,47%, а на кінець року очікується на рівні 51,5%.

Водночас місячна інфляція у Туреччині у червні зросла до 3,92%, що є найвищим показником з січня, після падіння курсу ліри після переобрання президента Ердогана.

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"Місячний показник все ще був нижчим за медіану оцінок опитування Reuters, яке передбачало, що інфляція сягне 4,84% у місячному вимірі", - пише агентство.

Інфляція зросла після валютної кризи наприкінці 2021 року, яка була спричинена зниженням ставок, до якого закликав Ердоган, заявляючи, що процентні ставки спричиняють інфляцію. У жовтні річна інфляція досягла 24-річного піку в 85,51%, після чого знизилася.

Цього року ліра втратила близько 30% своєї вартості, і лише за червень - понад 20%.

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Ердоган переобрався наприкінці травня і відтоді сигналізував про розворот до більш ортодоксальної економічної політики, включаючи підвищення ставок. Минулого місяця Центробанк підвищив ключову ставку на 650 базисних пунктів до 15% і назвав це "першим кроком" для стримування інфляції.

Аналітики кажуть, що ефект знецінення ліри, а також підвищення мінімальної заробітної плати в липні призведе до зростання інфляції в найближчі місяці, навіть незважаючи на те, що більш жорстка монетарна політика може обмежити зростання цін.

"Окрім ефекту бази та нижчих цін на енергоносії, зниження загальної інфляції з початку року було зумовлене стабільністю валютного курсу, яка утримувала низьку інфляцію в торгівлі до виборів", - йдеться в повідомленні Goldman Sachs для клієнтів.

Економічна правда