Корупція вбиває. Як забудовники і влада помножили кількість жертв землетрусу в Туреччині

Землетруси на півдні Туреччини 6 лютого знищили щонайменше 25 тисяч будівель. І хоча здебільшого зруйноване житло було збудовано ще в XX столітті, значна частина нових будинків так само не витримали підземних поштовхів.

До новобудов в Турецькій Республіці застосовуються жорсткіші вимоги щодо міцності матеріалів і конструкцій. Проте, як виявилося, багато будівельників нехтували правилами й підкуповували інспекторів-контролерів.

Після шоку, з яким стикнулась країна, влада Туреччини одразу почала затримувати і заарештовувати забудовників і генпідрядників будівельних робіт.

Утім місцеву опозицію та громадянське суспільство полювання на цапів-відбувайлів не задовольнило. Вони нагадали турецькому оідеру Реджеп Тайїпу Ердогану про всюдисущу корупцію і проведені в попередні роки амністії порушень в будівництві.

З кожним днем фіксується усе більша кількість загиблих, що ще більше загострює ситуацію в країні.

На вечір 14 лютого було відомо про загибель на території країни 35 418 людей. Землетрус забрав життя ще 5814 осіб в сусідній Сирії. Підземні поштовхи відчувалися на території діаметром 500 км.

Турецькі вчені кажуть, що ці поштовхи вивільнили енергію, яка дорівнює вибуху 500 атомних бомб

Незасвоєні уроки

У 1999 році в місті Ізмір на заході Туреччини стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули 17 тисяч осіб і зруйнувались 20 тис будинків. Через два роки країну "наздогнала" жорстка фінансова криза.

На хвилі критики влади у прем'єрське, а згодом і президентське, крісло сів Реджеп Ердоган. Одним із способів виведення країни з кризи стало створення ним ліберального законодавства у сфері будівництва, що призвело до "буму" на ринку.

Зокрема, в новому законодавстві прибрали норму про необхідність перевірки будинку після отримання ліцензії. Це означало, що забудовники могли вносити несанкціоновані зміни до проєкту.

Правда, паралельно з цим в країні в декілька етапів посилювали стандарти безпеки та будівельні норми. Зокрема, у сейсмонебезпечних регіонах будівельники повинні були використовувати високоякісний бетон, армований сталевими стержнями, який мав поглинати вібрації від землетрусів.

Утім місцеві експерти та активісти стверджують, що архітектори та генеральні підрядники здебільшого нехтували стандартами й порушували норми. Але для боротьби зі свавіллям забудовників керівництво Турецької республіки обрало метод пряника, а не батога.

Так, в країні регулярно проводились "будівельні амністії". Забудовникам дозволили вводити в експлуатацію об'єкти, зведені з порушеннями, в обмін на штраф.

Амністії в будівельній сфері принесли мільярдні доходи для бюджету Туреччини, але коштували десятки тисяч людських життів getty images

Останню таку амністію провели напередодні загальнонаціональних виборів у 2018 році. Вона стосувалася близько 7 млн квадратних метрів комерційної та житлової нерухомості. Президент і уряд переклали відповідальність за безпеку збудованого житла на власників нерухомості та отримали 3,1 млрд дол надходжень до бюджету.

Голова стамбульського відділення турецької Спілки інженерів та Палати архітекторів-містобудівників Пелін Пінар Гірітліоглу заявив, що у зонах, які постраждали від землетрусу на півдні Туреччини, такі амністії отримали 75 тис будівель.

За інформацією Міністерства довкілля та урбанізації, загалом половина будинків у Туреччині, а це майже 13 млн, звели з порушенням правил.

Опозиційні політики вже звинуватили уряд і Ердогана у свавіллі та нецільовій розтраті спеціального податку, який почали стягувати після 1999 року, і який повинен був зробити будівлі більш стійкими до землетрусів.

Ердоган у відповідь заявив, що опозиція поширює наклепи для дискредитації уряду і перешкоджає надходженню інвестицій замість того, щоб боротися з корупцією в муніципалітетах.

На галузь будівництва припадає 5,4% турецького ВВП і 1,5 мільйона найманих робітників. Інвестиції в будівництво тільки за 2015-2020 роки зросли на 80%. На початку свого правління уряд Ердогана запустив доступну іпотеку для населення, внаслідок чого щорічна кількість отримувачів кредитів зросла з 11 тисяч у 2002 році до 475 тисяч у 2016 році. Ціни на житло з 2010 року по 2017 рік зросли у 2,6 разу.

Корупція вбиває

Голова Палати архітекторів 200-тисячного міста Османіє Халізе Сен разом з журналістами оглядає руїни свого будинку. Під час землетрусу одна з 9-поверхівок склалася як картковий будинок.

"В уламках немає армованої сталі. Бетон втратив свою міцність і колони обвалилися разом з перекриттями, як тільки земля почала трястися", – пояснює вона.

Вид з висоти пташиного польоту на уламки зруйнованої будівлі після землетрусу магнітудою 7,4 бала в Османіє, Туреччина getty images

Її чоловік Мустафа припинив працювати в будівельному секторі багато років тому. Він програв конкуренцію компаніям, які економили на будівельних матеріалах і пропонували замовникам нижчу ціну за свої послуги.

"Якщо ми використовували 100 тонн заліза на будівлю, вони використовували 90 тонн. Наше місто розташоване поблизу тектонічного розлому. Я знав, що рано чи пізно станеться катастрофа", – каже він.

The Times пише про широке поширення в Туреччині нерегламентованих ремонтів і навіть демонтажу несучих колон для облаштування банків чи магазинів на перших поверхах багатоповерхових житлових будинків.

Аналітики кажуть, що причиною загибелі людей внаслідок землетрусу стало поєднання багатьох факторів – потужність поштовхів, нехтування будівельними стандартами, корупція і погана політика.

"Чинний президент, його попередники, місцеві муніципалітети, забудовники і планувальники скоїли "ідеальний злочин". Винуватий кожен з них", – каже містобудівник і науковець Мурат Гувенц.

Експерт стверджує, що останніми роками отримувати дозволи на будівництво стало легше, натомість перевірки з боку контролюючих органів ослабли. Компанії, уповноважені урядом проводити перевірки, підкуповувалися забудовниками.

"Проєкти відповідають будівельним нормам на початку будівництва, але не наприкінці. Як тільки інспектори йдуть, забудовники зменшують кількість або якість заліза та скорочують кількість сталевих петель, що запобігають прогину балок і колон під навантаженням", – розповідає Гувенц.

За його словами, перед введенням будівель в експлуатацію девелопери вступали у неформальні переговори з місцевою владою і "вирішували всі питання".

"Проблеми в житловому будівництві посилилися завдяки "буму" за підтримки уряду, який змінив міські горизонти великими проєктами житлових будівель. Часто вони будувались поспішно, без належного контролю якості", – пише New York Times.

Затримання і арешти забудовників

Після усвідомлення масштабів трагедії уряд Туреччини дав старт переслідуванню та розшуку учасників галузі, потенційно причетних до порушень в ході будівництва житла.

За вихідні правоохоронці затримали 131 особу, переважно керівників підрядних організацій, інженерів, власників девелоперських компаній. Їм інкримінують "недбалість" під час зведення житлових будинків.

"Всі винні у цій трагедії будуть покарані", – заявив Ердоган. The Guardian пише, що швидкі арешти можна розцінити як спробу президента відвести від себе провину напередодні "важких виборів" у травні.

Деякі бізнесмени намагались залишити межі країни. Поліція затримала й заарештувала забудовника одного з елітних житлових комплексів міста Антак’я Мехмета Чоскуна при спробі виїхати в Чорногорію.

Девелопера Мехмета Чоскуна затримали в аеропорті при спробі втечі cumhuriyet.com.tr .

12-поверховий будинок на 249 квартир, зведений десять років тому, повністю обвалився під час землетрусу. Чоскун сказав прокурорам, що не знає, чому комплекс обвалився, і що його бажання поїхати до Чорногорії не було пов’язане із наслідками землетрусу.

Відомо, що щонайменше кілька будинків, які не витримали підземних поштовхів, під час будівництва рекламувалися як побудовані "за останніми нормами безпеки на випадок землетрусів". Ціни на квартири в них були вище середніх.

Елітний комплекс Asur перетворився в гору уламків, в той час як сусідні з ним будинки залишились стояти, пише New York Times. Проаналізувавши відео руйнування будинку, інженери дійшли висновку, що фундамент і перший поверх мали структурні недоліки.

"Такі невдачі особливо дивують у країні, яка має технічний досвід і високоосвічених інженерів. Проблеми, ймовірно, пов’язані з відсутністю державного нагляду за проєктуванням і будівництвом, а також з поганою практикою в будівельній галузі", – пише видання.

Інженера-будівельника, відповідального за забудову ділянки в Газіантепі, вже заарештували прокурори. Перші перевірки показали, що якість бетону в будинках була дуже низькою.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив, що Міністерство юстиції створило окреме Бюро розслідування злочинів, пов’язаних із землетрусом, перед яким стоїть завдання з'ясувати причини та обставини загибелі й травмування людей, а також встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

У рамках розслідування збираються докази зі зруйнованих будівель. Слідчі збирають зразки бетону, заліза та інших матеріалів.

Ті, що пережили землетрус

Уникнути великих руйнувань новозбудованого житла і жертв серед населення можна було за умови дотримання правил, впевнені експерти. У турецьких та західних медіа розповідають історії вцілілих.

Справжньою сенсацією стало повідомлення про місто Ерзін в епіцентрі землетрусу, де не обвалилася жодна будівля і не загинув жоден мешканець. Мер міста Оккеш Ельмасоглу заявив місцевим медіа, що уникнути трагедії вдалося завдяки законослухняності.

"Ми працюємо лише в межах закону, будівельні норми дуже ретельно перевіряються. Я не дозволяв незаконного будівництва нікому, навіть своїм родичам. На мене злилися, критикували і погрожували. Але тепер мене не мучить совість", – заявив Ельмасоглу.

Пологовий будинок, дитяча лікарня в місті Малатія та лікарня в Газіантепі пережили землетруси 6 лютого без жодних пошкоджень завдяки сейсмічним ізоляторам, розміщеним на фундаменті. Ці ізолятори контролюють поведінку будівлі під час землетрусу.

Malatya ve Gaziantep'te iki kamu hastanesinin depremi hasarsız atlatması sismik izolatörün önemini gösterdi https://t.co/j3U1UTbDDq pic.twitter.com/1xa4fuBkFc — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023

Міністерство довкілля та урбанізації повідомило, що 133,8 тис будинків, зведених у 10 провінціях, де стався землетрус у Кахраманмараші, не зазнали жодних руйнувань від землетрусів.

На замовлення відомства понад 20 років будується соціальне житло для малозабезпечених громадян. В жодному із зведених будинків не було зафіксовано структурних пошкоджень. Секрет криється в суворому дотриманні будівельних норм, кажуть в Міністерстві.

В кількох сейсмічно небезпечних країнах існують системи раннього попередження про землетрус. Такі системи впроваджені в Мексиці, в Італії та Сполучених Штатах. Резиденти будівель отримують повідомлення за 20 секунд, перш ніж руйнівна хвиля землетрусу вразить територію.

Самі ці 20 секунд можуть врятувати десятки тисяч життів, а не змушувати рятувальників 200 годин шукати людей під завалами будинків.