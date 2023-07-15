Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB полностью прекращает поставки в РФ

Крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила о прекращении поставок продукции и технологий в РФ со всех предприятий в ответ на дальнейшее расширение международных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба SLB.

Такое решение является продолжением предыдущего запрета SLB поставлять свою продукцию и технологии из США, Великобритании, ЕС и Канады в Россию.

Отмечается, что SLB прекратит поставки в РФ со всех предприятий компании по всему миру в ответ на дальнейшее расширение международных санкций.

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"Начиная с марта 2022 года, SLB приняла добровольные меры для сворачивания своей деятельности в России и объявила, что не будет осуществлять новых инвестиций в России и не будет внедрять новые технологии, которые используются в ее сервисном бизнесе. С тех пор компания продолжает выделять значительные ресурсы для обеспечения соблюдения и перевыполнения требований различных международных законов", - сообщают в компании.

Кроме того, SLB чрезвычайно серьезно относится к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания остается солидарной с международным сообществом в осуждении и призывах к прекращению войны в Украине.

Напомним:

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Ранее нефтепромышленная корпорация SLB ввела несколько операционных и структурных изменений, чтобы сохранить свой российский бизнес в соответствии с санкциями Запада, поскольку стремится помешать усилиям по ограничению использования энергоносителей Россией для финансирования ее военных действий.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную компанию SLB (бывшая Schlumberger) со штаб-квартирой в США в перечень международных спонсоров войны.