НАЗК внесло нафтопромислову корпорацію SLB до переліку спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, згідно з інформацією, наданою Агентству Радою економічної безпеки України, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія не лише не засудила військові дії агресора, але й розширила свій бізнес на його території.

"Американська компанія SLB відіграє критичну роль для держави-агресора, займаючи 8% російського нафтосервісного ринку. Компанія чітко заявляє, що її внесок у російську економіку склав вже понад $4,5 млрд у вигляді податків, а штат SLB в Росії налічує 11 500 співробітників, які працюють на низку заводів і сервісних центрів. Крім того, в Росії SLB має широку мережу дочірніх підприємств, що дозволяє компанії обходити міжнародні санкції", - заявили в НАЗК.

При цьому SLB тісно співпрацює з російськими нафтогазовими гігантами, зокрема компаніями "Газпром", "Роснефть" та "Лукойл". Усі перелічені підприємства перебувають під санкціями США.

Після початку повномасштабної війни SLB не розірвала свої зв’язки з російськими клієнтами. Навпаки, компанія розширила свій бізнес, перейнявши контракти на обслуговування та постачання обладнання у конкурентів, які залишили ринок, кажуть в НАЗК.

"У третьому кварталі 2022 року виторг підрозділу SLB, що займається дослідженням пластів у росії та Центральній Азії, зріс на 25%, тим самим перевищивши показники в інших регіонах. З травня до жовтня 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своєї продукції.

Наразі компанія продовжує брати участь у тендерах, які оголошують російські компанії", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додають у НАЗК, у минулому SLB вже порушувала санкції, запроваджені урядом США, зокрема, постачаючи обладнання до Ірану та Судану у 2000-х роках, а також обслуговуючи арктичні проекти дочірніх компаній "Газпрому" після 2014 року. В останньому випадку на компанію чекав штраф на $1,4 млн.

НАЗК також підкреслює, що у жовтні 2022 року SLB зіткнулася з хвилею критики, оскільки понад 9 тис співробітників компанії у Росії отримали повістки про призов на військову службу на робочому місці. Крім того, компанія забороняє працівникам долучатися до роботи дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB активізувала свій бізнес у Росії після вторгнення РФ в Україну, перебравши контракти на надання послуг та обладнання у конкурентів, які пішли з Росії.

Економічна правда