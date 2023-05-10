Нафтопромислова SLB не має наміру йти з Росії та "підганяє" свою діяльність до вимог санкцій - Reuters

Нафтопромислова корпорація SLB запровадила кілька операційних і структурних змін, щоб зберегти свій російський бізнес у відповідності до санкцій Заходу, оскільки прагне перешкодити зусиллям щодо обмеження використання енергоносіїв Росією для фінансування її військових дій.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільший у світі постачальник нафтових послуг і обладнання у 2022 році відхилив заклики правозахисних груп вийти з Росії, оскільки західні суперники швидко пішли з неї після вторгнення в Україну.

Хоча SLB не порушувала санкції, це рішення викликало негативну реакцію з боку співробітників і правозахисних груп.

Згідно з документами та двома джерелами, знайомими з цим питанням і підтвердженим представником SLB, наразі компанія посилює передачу обладнання, забороняючи російським співробітникам доступ до певного програмного забезпечення та систем обміну повідомленнями, а також відгороджуючи підрозділ від інших операцій.

Ці кроки відбулись після того, як у січні стало відомо, що SLB збільшила діяльність у Росії за рахунок контрактів на обслуговування та обладнання від конкурентів, які пішли. "У міру розвитку міжнародних санкцій ми вжили подальших заходів для обмеження нашої діяльності, часто поза вимогами санкцій", — сказав представник SLB.

Серед них нещодавно введені в дію "додаткові заходи контролю, які обмежують доставку всіх продуктів і технологій, вироблених SLB, зі США, Великої Британії, ЄС та Канади" до Росії.

Ці зміни "забезпечать дотримання нашими співробітниками всіх нових санкцій", додав співрозмовник.

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни.

Повідомлялось, що найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB активізувала свій бізнес у Росії після вторгнення РФ в Україну, перебравши контракти на надання послуг та обладнання у конкурентів, які пішли з Росії.