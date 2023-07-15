Фонд госимущества сможет формировать отдельные пулы активов для приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил право формировать отдельные пулы государственных активов для дальнейшей приватизации.

Пре это сообщает пресс-служба ФГИУ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое утвердило порядок формирования таких пулов. Отныне ФГИУ сможет формировать отдельные пулы государственных активов для дальнейшей приватизации.

"Основная цель введения нового механизма - повысить заинтересованность бизнеса инвестировать в государственные активы. Пулы привлекают больше внимания инвесторов, которые заинтересованы в реализации значительных проектов и могут вложить масштабные инвестиции", - говорится в сообщении.

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Ранее ФГИУ выставлял на продажу государственные активы отдельными предприятиями.

Добавляется, что пулы объектов приватизации будут формироваться из предприятий, которые работают в одной отрасли экономики. Продукция одного из них может быть сырьем для другого. Это позволит приватизировать вертикально интегрированные бизнесы вместо покупки разрозненных объектов.

Такой механизм можно будет использовать как во время малой, так и большой приватизации.

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Напомним:

Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов, первые торги по продаже аграрной компании "Инвестагро" пройдут 10 августа на Prozorro.Продажи.

Фонд госимущества провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже госпредприятия "Ривнеторф" - стоимость выросла с 47,1 млн грн стартовой цены до 205 млн грн победной.