Фонд держмайна продав "Рівнеторф" на аукціоні за 205 мільйонів

Фото: Рівненська ОВА

Фонд держмайна провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу держпідприємства "Рівнеторф" - вартість зросла із 47,1 млн грн стартової ціни до 205 млн грн переможної.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що у торгах змагалися 12 учасників.

Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лота. Окрім переможної ставки, він також повинен сплатити ПДВ - 41 млн грн. У разі відмови від сплати, він втратить 9,4 млн грн гарантійного внеску, пояснили у Фонді.

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ФДМУ пояснив, чому виставив підприємство на приватизацію, кількома причинами:

у державній власності мають залишитися лише стратегічні та прибуткові активи. Торф не є стратегічним - його частка в енергетичному балансі становить менше 0,3%;

станом на 31 березня 2023 року кредиторська заборгованість підприємства - 6,9 млн грн, в тому числі по заробітній платі - 1,8 млн грн. Покупець "Рівнеторфу" зобов’язаний протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом. Також він не зможе звільняти робітників за власною ініціативою протягом цього періоду;

підприємство потребує інвестицій. "За майже 60 років роботи обладнання "Рівнеторфу" зношене і потребує модернізації. З 2012 року жодних інвестицій у розвиток не залучалося", - додали у Фонді.

Також, як додали у ФДМУ, у приватного власника більше можливостей для встановлення ринкових зарплат керівникам, що мінімізує використання активів у сірих схемах виведення прибутків із підприємства.

Згідно з результатами аукціону, переможцем стало ТОВ "ЛЕНД ГРОУ", кінцевим бенефіціаром якого вказаний Олексій Халімон.

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Економічна правда