Німеччина проти плану передати Україні прибутки від заморожених російських активів - FT

Німеччина висловилась проти плану Єврокомісії віддати Україні прибуток від заморожених активів Росії, говорячи про те, що поспішний крок може спричинити юридичні чи фінансові ризики.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела в німецькому уряді.

Видання пише, що Єврокомісія працює над планом, який міг би залучити мільярди євро, вимагаючи від фінансових установ, які тримають знерухомлені російські активи, передавати частину отриманих прибутків на відновлення України.

Однак після занепокоєння, висловленого Європейським центробанком, Берлін та інші столиці закликали до подальших роздумів над ідеями.

Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Москва "буде змушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні", і наголосив, що Німеччина робить усе, що в її силах, щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями.

Але, за його словами, ідея використання російських коштів для відновлення України викликає "складні фінансові та юридичні питання".

Інший чиновник пояснив, що якщо ЄС візьме гроші з російського центробанку або отримає доходи від інвестування коштів, це створить прецедент для інших, як-от претензії Польщі щодо отримання відшкодування від Берліна за збитки під час Другої світової війни.

За словами ще одного чиновника, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн вивчив пропозиції ЄС щодо конфіскації активів російського центрального банку та дійшов висновку, що вони юридично не робочі.

Джерела, ознайомлені з дискусіями, розповіли, що на зустрічі з ЄК в середу кілька дипломатів закликали бути обережними, сказавши, що на важливі запитання необхідно відповісти, перш ніж буде зроблено офіційну пропозицію.

З тих пір, як ЄС і союзники заморозили активи російського центрального банку на сотні мільярдів євро після вторгнення в Україну, офіційні особи обговорюють, як спрямувати частину цих грошей на відновлення країни.

Представники ЄС відмовилися від ідеї повної конфіскації активів і натомість шукають способи зібрати частину доходів для Києва.

Один із варіантів полягає в тому, щоб депозитарії цінних паперів були зобов’язані робити надприбутковий внесок із прибутку, отриманого в результаті реінвестування доходів від цих активів.

Нагадуємо:

Уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України.

Економічна правда