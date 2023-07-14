Правительство разрешило сдавать теоретический экзамен на "права" в ЦНАПах: какие услуги добавили еще

Кабинет Министров расширил перечень сервисов, доступных в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ, ЦНАП - укр.), в частности теперь в ЦПАУ можно будет сдать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Facebook.

В ЦПАУ стало возможно сдать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами, заказать справку о несудимости и получить услуги в сфере строительства.

Ранее теоретический экзамен для получения водительского удостоверения принимали сервисные центры МВД. Теперь его можно составлять в ЦПАУ, которые снабжены необходимым оборудованием.

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Среди строительных сервисов стали доступны:

внесение информации в реестр и уточнение данных;

отмена градостроительных условий и ограничений;

корректировка адреса объекта и исправление технических ошибок;

внесение изменений в строительный паспорт.

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Напоминаем:

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Верховная Рада на заседании в четверг, 13 июля, приняла в целом законопроект №7354, позволяющий учить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав самостоятельно.

Экономическая правда