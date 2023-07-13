Майбутнім водіям дозволили самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права

Верховна Рада на засіданні в четвер, 13 липня, прийняла в цілому законопроєкт №7354, який дозволяє вчити теористичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно.

Про це повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

За законопроєкт проголосували 271 народні обранці.

"Дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв", - написав він.

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Особи, які вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Раніше від майбутніх водіїв вимагали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах. Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в автошколах.

Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:

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порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн);

порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 – 51 000 грн).

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після опублікування закону. Самостійне проходження теорії - через три місяці після оприлюднення закону.

Нагадуємо:

З 1 червня у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях триває пілотний проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС.

У класах для складання теорії, а також в автівках сервісних центрів МВС для складання практики, тепер встановлено більше камер спостереження, які не залишають сліпих зон. Відповідно процеси складання іспитів тепер повністю моніторяться.

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