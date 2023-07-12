Срок заключения основательницы Theranos Холмс сократили на два года

Элизабет Холмс Ap

Основательница Theranos Элизабет Холмс может выйти из тюрьмы примерно на два года раньше, чем ожидалось.

Об этом пишет Engadget.

Так, согласно ее профилю на сайте Федерального бюро тюрем, дата освобождения Холмс теперь запланирована на 29 декабря 2032 года.

"Это означает, что срок, который она будет отбывать, почти на два года короче ее первоначального приговора, который должен был длиться 11 лет и три месяца", - пишет издание.

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Бюро подтвердило газете The Guardian сокращение срока заключения до девяти лет и семи месяцев, но отказалось от дальнейших комментариев, ссылаясь на конфиденциальность и безопасность заключенных.

Холмс были предъявлены обвинения в мошенничестве еще в 2018 году, через несколько лет после того, как The Wall Street Journal опубликовал серию репортажей о том, что запатентованная Theranos технология тестирования крови "по отпечаткам пальцев" была неисправной.

Издание также сообщало, что компания знала о своих проблемах, но все равно присылала пациентам неточные результаты тестов. В 2022 году Холмс признали виновной в злоупотреблении служебным положением.

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Напомним:

Основательница Theranos Элизабет Холмс, приговоренная к 11 годам и 3 месяцам заключения за мошенничество и обман инвесторов своего стартапа по тестированию крови, который потерпел крах, начала отбывать тюремный срок с 30 мая.

В ноябре 2022 года суд в Сан-Хосе, Калифорния (США) приговорил основательницу Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и трем месяцам тюремного заключения за обман инвесторов в отношении ее ныне несуществующего стартапа по тестированию крови, который когда-то оценивался в 9 миллиардов долларов.

Читайте подробнее об истории Theranos в статье ЭП: Суд решит судьбу основательницы Theranos. Как Элизабет Холмс стала миллиардершей на "плохой крови"

Экономическая правда