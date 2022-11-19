Основательницу стартапа Theranos приговорили в США к 11 годам тюрьмы за мошенничество

Основательница Theranos Элизабет Холмс прибывает со своей семьей на суд, где ей объявили приговор reuters

Суд в Сан-Хосе, Калифорния (США) приговорил основательницу Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и трем месяцам тюремного заключения за обман инвесторов в отношении ее ныне несуществующего стартапа по тестированию крови, который когда-то оценивался в 9 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

Окружной судья США Эдвард Давила осудил Холмс по трем пунктам обвинения в мошенничестве с инвесторами и одному пункту обвинения в сговоре. Присяжные признали 38-летнюю Холмс виновной в январе после судебного разбирательства, которое длилось три месяца.

Ожидается, что ее адвокаты будут просить судью разрешить ей остаться на свободе под залог на время рассмотрения апелляции.

Помощник прокурора США Джефф Шенк сказал судье перед вынесением приговора, что 15-летний срок заключения будет "заявлением о том, что цель не оправдывает средства".

Зато адвокат Холмс Кевин Дауни призвал на слушаниях к снисхождению к своей клиентке, заявив, что "в отличие от человека, который совершил "большое преступление", она не была мотивирована жадностью".

Холмс просила более мягкий приговор - 18 месяцев домашнего заключения с последующими общественными работами, призывая судью не делать из нее "мученицу общественной страсти".

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Прокуроры заявили на суде, что Холмс исказила информацию о технологиях и финансах Theranos, в том числе, утверждая, что ее миниатюрная машина для анализа крови способна проводить множество тестов из нескольких капель крови.

"Компания тайно полагалась на обычные машины других компаний для проведения тестов пациентов", - заявили прокуроры.

Накануне вынесения приговора прокуроры заявили, что 15-летний срок заключения необходим, чтобы удержать Холмс и других от мошенничества.

По их словам, ее преступления "нанесли ущерб доверию и честности", на которые опирается стартап-экономика Кремниевой долины.

Некогда оцененная в 9 миллиардов долларов, компания Theranos обещала произвести революцию в анализах крови.

Forbes назвал Холмс самой молодой в мире женщиной-миллиардером в 2014 году, когда ей было 30 лет и ее доля в Theranos стоила 4,5 миллиарда долларов.

Но стартап потерпел крах после серии статей в Wall Street Journal в 2015 году, которые поставили под сомнение успешность технологии.

На суде прокуроры заявили, что Холмс занималась мошенничеством, обманывая инвесторов о технологиях и финансах Theranos, вместо того, чтобы допустить крах компании.

Предпринимательница в свою защиту заявила, что на тот момент считала свои заявления точными. "Я почувствовала глубокий стыд за то, через что прошли люди, потому что я их подвела", - сказала она.

Хотя ее признали виновной по четырем пунктам, Холмс была оправдана по четырем другим пунктам, в которых утверждалось, что она обманывала пациентов, которые платили за тесты Theranos.

Холмс может обжаловать эти решения и свой приговор в 9-м окружном апелляционном суде США. У нее есть 14 дней на обжалование приговора.

Читайте подробнее об истории Theranos в статье ЭП: Суд решит судьбу основательницы Theranos. Как Элизабет Холмс стала миллиардершей на "плохой крови"

Экономическая правда