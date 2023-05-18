Основательница стартапа Theranos начнет отбывать тюремный срок 30 мая

Основательница Theranos Элизабет Холмс, приговоренная к 11 годам и 3 месяцам заключения за мошенничество и обман инвесторов своего стартапа по тестированию крови, который потерпел крах, начнет отбывать тюремный срок с 30 мая.

Об этом пишет Reuters.

Окружной судья суда в Калифорнии Эдвард Давила назначил в среду дату, когда 39-летняя Холмс начнет отбывать 11 тюремный срок.

"Холмс стала известной после того, как заявила, что небольшие аппараты Theranos могут проводить множество диагностических тестов, используя лишь несколько капель крови. В прошлом году ее признали виновной в мошенничестве.

Она обратилась в 9-й окружной апелляционный суд США с просьбой приостановить исполнение приговора 25 апреля, за два дня до того, как она должна была явиться в тюрьму. Во вторник суд отклонил эту просьбу", - пишет агентство.

Судья Давила ранее отверг ее аргумент о том, что апелляция, вероятно, приведет к новому судебному разбирательству, что является порогом для того, чтобы она могла остаться на свободе под залог.

Прокуроры заявили во время судебного процесса, что Холмс исказила информацию о технологиях и финансах Theranos. Холмс дала показания в свою защиту, заявив, что на тот момент она считала свои утверждения правдивыми.

Соответчик Холмс, бывший президент Theranos Рамеш "Санни" Балвани, был признан виновным в обмане инвесторов и пациентов Theranos на отдельном судебном процессе и приговорен к 12 годам и 11 месяцам заключения.

Балвани начал отбывать наказание 20 апреля, после того, как Давила и 9-й окружной суд отклонили его просьбу остаться на свободе под залог во время апелляции.

Forbes назвал Холмс самой молодой женщиной-самостоятельным миллиардером в мире в 2014 году, когда ей было 30 лет, а ее доля в Theranos стоила 4,5 миллиарда долларов. Theranos потерпела крах после того, как в 2015 году в Wall Street Journal появилась серия статей, ставивших под сомнение ее технологию.

Напомним:

В ноябре 2022 года суд в Сан-Хосе, Калифорния (США) приговорил основательницу Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и трем месяцам тюремного заключения за обман инвесторов в отношении ее ныне несуществующего стартапа по тестированию крови, который когда-то оценивался в 9 миллиардов долларов.

Читайте подробнее об истории Theranos в статье ЭП: Суд решит судьбу основательницы Theranos. Как Элизабет Холмс стала миллиардершей на "плохой крови"

Экономическая правда