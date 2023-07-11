Банк, предприятия и ТРЦ Ocean Plaza: Украина национализировала миллиардные активы россиян

Высший антикоррупционный суд по материалам ГБР национализировал активы нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов на миллиарды гривен. Среди них 5 облэнерго, гостиницы, ТЦ, добывающее предприятие, акции банка.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что сотрудники Бюро разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими владельцами.

Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур приближены к Путину российские олигархи: братья Аркадий и Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

Реклама:

В собственность Украины поступили:

ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%), АО "Херсоноблэнерго" (99,9 %), АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%), АО "Житопроизводлэнерго" (95,5%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72 ,9%), а также 7 гостиниц (сеть Premier) и ТРЦ "Метроград" и "Метрополис" - общей стоимостью 2 млрд грн (принадлежали Евгению Гинеру);

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинера).

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (принадлежали Олегу Дерипаске, ориентировочная стоимость составляет 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше 350 млн дол США (принадлежал Ротенбергам).

Кроме этого, национализированы разные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией "Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited) и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

В ГБР отметили, что структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

Реклама:

Владельцами других национализированных активов являются россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

"ГБР продолжает системную работу по повышению обороноспособности страны и способствует возвращению имущества рашистов в Украине в государственную собственность", - добавили в Бюро.

гбр

Напоминаем:

В конце июня Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов владельцев VS Energy – российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина – в доход государства. Группа, в частности, владеет корпоративными правами в 8 украинских облэнерго.

Игорь Коломойский подал заявление о вступлении третьей стороной в судебное дело о конфискации активов VS Energy, истцом в котором выступает Министерство юстиции, а ответчиками – подсанкционные российские олигархи Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Экономическая правда