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Зерновая инициатива: РФ продолжает блокировать продовольствие для мира – Мининфраструктуры

Вторник, 11 июля 2023, 09:25 - Алексей Павлыш
 
фото: мининфраструктуры

С начала июля из черноморских портов вышло 6 судов, совокупно на них было загружено только 215 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Сообщается, что сейчас в порту Одессы завершается загрузка 85 тысяч тонн зерна для Египта. Это последние два балкера, которые ожидали загрузки.

"Также флота под загрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис. Более 2 месяцев не работает порт Южный, потому что россияне "вычеркивают" все суда, следующие к нему.

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С 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, следующих в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны были бы доставить более 1,4 миллиона тонн агропродукции для стран Азии и Африки, сейчас заблокированы в территориальных водах Турции", - отметили в министерстве.

"Украинская агропродукция занимает значительное место в продовольственной безопасности мира. Полная остановка экспорта украинского зерна морем приведет к росту цен на продовольствие и углубит кризис в бедных странах. Это понимает мир, это понимают наши партнеры.

Последние несколько месяцев Зерновой коридор практически не работает. Сейчас мы совместно с партнерами прилагаем максимум усилий, чтобы украинское зерно поступало на рынки в необходимом для мира объеме.

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Мы всегда выполняли и готовы в дальнейшем выполнять те обязательства, которые брали на себя, когда подписывали Зерновое соглашение. Также призываем мир соблюдать международное морское право и обеспечить свободное торговое судоходство", - заявил вице-премьер министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По данным министерства, в период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входящего, так и исходящего флота) состоялось лишь 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция запланирована на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался только входящий флот.

Всего с 1 августа 2022 года экспортировано более 33 млн тонн продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Напомним:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна хочет продлить действие "зерновой инициативы" на три месяца. 

Задержки россиянами проверок судов в рамках "зерновой инициативы" обошлись крупнейшему агрохолдингу Украины Kernel Holding в 57 млн долларов.

Министерство иностранных дел России ранее заявило, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов.

Экономическая правда

зепно Украина Россия Мининфраструктуры
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