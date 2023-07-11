Зерновая инициатива: РФ продолжает блокировать продовольствие для мира – Мининфраструктуры

фото: мининфраструктуры

С начала июля из черноморских портов вышло 6 судов, совокупно на них было загружено только 215 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Сообщается, что сейчас в порту Одессы завершается загрузка 85 тысяч тонн зерна для Египта. Это последние два балкера, которые ожидали загрузки.

"Также флота под загрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис. Более 2 месяцев не работает порт Южный, потому что россияне "вычеркивают" все суда, следующие к нему.

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С 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, следующих в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны были бы доставить более 1,4 миллиона тонн агропродукции для стран Азии и Африки, сейчас заблокированы в территориальных водах Турции", - отметили в министерстве.

"Украинская агропродукция занимает значительное место в продовольственной безопасности мира. Полная остановка экспорта украинского зерна морем приведет к росту цен на продовольствие и углубит кризис в бедных странах. Это понимает мир, это понимают наши партнеры.

Последние несколько месяцев Зерновой коридор практически не работает. Сейчас мы совместно с партнерами прилагаем максимум усилий, чтобы украинское зерно поступало на рынки в необходимом для мира объеме.

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Мы всегда выполняли и готовы в дальнейшем выполнять те обязательства, которые брали на себя, когда подписывали Зерновое соглашение. Также призываем мир соблюдать международное морское право и обеспечить свободное торговое судоходство", - заявил вице-премьер министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По данным министерства, в период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входящего, так и исходящего флота) состоялось лишь 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция запланирована на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался только входящий флот.

Всего с 1 августа 2022 года экспортировано более 33 млн тонн продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Напомним:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна хочет продлить действие "зерновой инициативы" на три месяца.

Задержки россиянами проверок судов в рамках "зерновой инициативы" обошлись крупнейшему агрохолдингу Украины Kernel Holding в 57 млн долларов.

Министерство иностранных дел России ранее заявило, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов.

Экономическая правда