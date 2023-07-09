Турция хочет продлить "зерновую сделку" еще на три месяца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна хочет продлить действие "зерновой инициативы" на три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Срок действия действующего соглашения об экспорте украинского зерна истекает 17 июля. За 11 месяцев работы зернового коридора украинские аграрии смогли экспортировать миллионы тонн зерна, чем помогли преодолеть продовольственный кризис во всем мире.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что надеется на продление зерновой сделки еще на три месяца.

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Зато РФ усилила свою критику соглашения во время предыдущего периода продления, заявив, что пакт не обеспечивает достаточно продовольствия для бедных африканских стран. Недавно Москва заявила, что не видит "оснований для дальнейшего продления" соглашения.

Турция была посредником первоначального соглашения вместе с ООН. Его прекращение, чем Россия неоднократно угрожала, может поднять мировые цены на продовольствие, учитывая важность Украины как экспортера зерна.

Напомним:

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Задержки россиянами проверок судов в рамках "зерновой инициативы" обошлись крупнейшему агрохолдингу Украины Kernel Holding в 57 млн долларов.

Министерство иностранных дел России во вторник заявило, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов.