"Зернова ініціатива": Затримка перевірок суден обходиться Kernel у 5 мільйонів доларів щомісяця

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Затримки росіянами перевірок суден у рамках "зернової ініціативи" обійшлися найбільшому агрохолдингу України Kernel Holding у 57 млн доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через уповільнення росіянами інспекції суден у рамках "зернової ініціативи" компанії змушені шукати альтернативні річкові та наземні маршрути, які є більш дорогими.

За словами директора Kernel Holding Євгена Осипова, компанії це обходиться приблизно в 5 млн доларів на місяць. Загалом ця сума становить 57 млн доларів.

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Такі витрати підкреслюють проблеми, з якими стикаються трейдери при експорті через "зернову ініціативу", яка страждає від затримок під час перевірок і довгих черг.

"Хто страждає найбільше? Українські фермери, які працюють у надзвичайно складних умовах. Їх маржа і прибутковість продовжують знижуватися", – сказав Осипов електронною поштою.

Kernel є одним з найбільших українських експортерів зернових культур. З моменту підписання експортної угоди близько року тому вона відвантажила майже 3,3 млн тонн зерна з чорноморських портів, що становить близько 10% від загального обсягу експорту країни в рамках "зернової ініціативи".

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"З вересня по березень компанія відвантажила 80% своєї соняшникової олії з чорноморських портів в Одеській області, але з квітня ця частка знизилася до 44%, що призвело до зростання витрат", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Від 26 по 30 червня жодному новому судну не було дозволено приєднатися до "зернової угоди", попри подані 29 заявок до Спільного координаційного центру.

Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.

Економічна правда.