Президент подписал законы о REMIT и реструктуризации потребительских кредитов для ВПЛ

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой законы №9051 и №9052 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, охваченных войной и №5322 по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках.

Об этом стало известно из карточек законопроектов на сайте Верховной Рады.

Так, законопроект №9051 предлагает на период военного положения и в течение 30 дней после него предусмотреть обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан, состоящих на учете как внутренне перемещенные лица, постоянно проживающих или выехавших с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, или ВОТ и не имеющих просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Кроме того, законопроект №9052 предусматривает изменения в пункт 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины относительно особенностей начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

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Также Зеленский подписал закон №5322 по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, который имплементирует положения регламента ЕС о добропорядочности и прозрачности оптового энергетического рынка "REMIT".

Напомним:

Верховная Рада приняла закон поддержала №9051 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, охваченных войной во время военного положения и 30 дней после него.

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Рада приняла закон №5322 по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, который имплементирует положения регламента ЕС о добропорядочности и прозрачности оптового энергетического рынка "REMIT".