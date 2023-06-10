Рада прийняла закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках

Верховна рада прийняла закон №5322 щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, який імплементує положення регламенту ЄС про доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку "REMIT".

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 257 народних депутатів.

Відповідний закон планує імплементувати адаптовану версію REMIT, що відповідає зобов’язанням України як учасниці Енергетичного співтовариства.

Положення REMIT, які набули чинності від 25 жовтня 2011 року, визначають поняття зловживання і маніпулювання на ринку, спроби такого маніпулювання. Також роз'яснюють, що таке інсайдерська інформація на енергетичному ринку, та встановлюють правила поводження з такою інформацією.

Крім того, європейські положення забороняють зловживання на оптових енергоринках, встановлюють вимоги щодо розкриття інсайдерської інформації його учасниками та зобов’язує професійних учасників ринку повідомляти про підозрілі транзакції.

Економічна правда.