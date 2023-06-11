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Рада ухвалила закон про реструктуризацію споживчих кредитів для ВПО під час воєнного стану

Неділя, 11 червня 2023, 10:00 - Економічна правда

Верховна Рада прийняла закон підтримала №9051 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною під час воєнного стану та 30 днів після нього.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За законопроєкти №9051 та 9052 в цілому проголосували 264 та 256 народних депутатів. 

Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Крім того, законопроєкт №9052 передбачає зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

Економічна правда.

Рада кредит війна
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