В Украине стартовали выплаты на ремонт жилья по программе "єВідновлення"

Стартовали первые выплаты денежной помощи на ремонт жилья по программе "єВідновлення".

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сейчас удовлетворены только первые восемь заявок.

"Сегодня важный день, поскольку первые восемь человек уже получают компенсацию по программе "єВідновлення", - сообщил вице-премьер.

Известно, что все удовлетворенные заявки были поданы через "Дію".

В то же время работа над компенсациями за уничтоженное жилье продолжается.

"Считаем, что люди уже должны начинать получать компенсацию, чтобы иметь возможность построить новое жилье", - сказал вице-премьер.

Напоминаем:

По состоянию на конец мая на получение компенсаций было подано 15 тысяч заявок из 16 областей Украины.

В то же время в Мининфраструктуры признали, что две трети граждан, которые хотят подать заявление на выплату помощи по программе "єВідновлення", жалуются, что не могут этого сделать, ведь "Дія" не отражает их жилья.

В министерстве объяснили, что этим гражданам нужно внести информацию о праве собственности на имущество в Государственный реестр вещных прав (ГРВП), обратившись к государственному регистратору, или попробовать зарегистрировать недвижимость онлайн.

В то же время Правительство разрешило подавать бумажные заявки на программу "еВідновлення".

Программа, предусматривающая предоставление помощи на текущий ремонт жилья, поврежденного в результате войны, стартовала 10 мая.

Денежные средства можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также на услуги подрядчиков, которые имеют соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал "Дія".

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