Правительство разрешило подавать бумажные заявки на программу "єВідновлення"

Кабинет Министров разрешил подавать заявки на программу "єВідновлення" в бумажном виде.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Правительство на заседании во вторник внесло изменения в постановление об утверждении Порядка предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате вооруженной агрессии России с использованием электронной публичной услуги "єВідновлення"

Изменениями предусмотрена возможность предоставления документов компенсации за поврежденное недвижимое имущество в бумажной форме через ЦНАПы, органы социальной защиты населения или нотариуса.

Также в новом постановлении очерчена организация безопасного обращения с отходами от разрушений, строительства и сноса (демонтажа); минимизацию негативного влияния на здоровье людей, окружающую природную и социальную среду при выполнении работ по восстановлению эксплуатационной пригодности объекта.

Также изменениями предусмотрено введение выборочного и комплексного мониторинга рассмотрения заявлений на выплату компенсации и верификации целевого использования средств компенсации за поврежденное недвижимое имущество и т.д.

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