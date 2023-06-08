Количество резидентов Дія.City достигло 550 резидентов

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса "Дія.City" уже присоединились 550 украинских и международных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Дія.City в Telegram.

Так, среди новых резидентов:

Aspichi - украинский стартап, который разрабатывает VR-платформу для интерактивного стриминга пространственного видео 360° и аудио в VR-шлеме. Продукт облегчит обучение медиков хирургическим навыкам или протезированию.

UKR.NET - один из самых популярных новостных интернет-сервисов Украины. Входит в десятку самых посещаемых сайтов украинского сегмента сети.

Nova Plays - дочерняя компания "Новой почты", которая создает маркетплейс для лидера на рынке экспресс-доставок в Украине.

OK Factory - платформа, которая посвящена продвижению украинской продукции в мире. Она предоставляет доступ к собственной сети покупателей, поставщиков и партнеров, а также маркетинговые услуги и бизнес-консультации тем, кто пытается заявить о себе на мировом рынке.

if team - компания, которая предоставляет инструменты контроля над финансовыми потоками проектов различного масштаба. Благодаря платформе можно управлять бюджетами, зарплатами сотрудников или вести учет стоимости проекта в разрезе итераций.

LIGA UNITED - мониторинговая платформа, которая дает доступ к унифицированным потокам деловой, судебной и медийной информации. Это позволяет бизнесу просчитывать риски и принимать взвешенные решения.

Smartcraft - украинская компания, которая создает и поддерживает уникальные инновационные телекоммуникационные продукты. Они помогают тысячам местных и глобальных компаний, деловых партнеров и других лиц в частном секторе оставаться на связи по всему миру.

Напомним:

Сообщалось, что резидентами Дія.City стали уже 500 компаний, среди которых и технологические мировые гиганты, и молодые стартапы.

За год работы налогового пространства для ІТ-компаний Дія.City к нему присоединилось более 430 резидентов, в 2022 году уплатили более 4 млрд грн налогов.

Экономическая правда